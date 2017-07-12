Система «ЭРА-ГЛОНАСС» помогает приморцам в экстренных ситуациях

За минувший месяц поступило около 2000 вызов на территории Дальнего Востока

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

За минувший месяц система «ЭРА-ГЛОНАСС» приняла и обработала 1903 экстренных вызова с Дальнего Востока, семь из которых потребовали помощи экстренных оперативных служб. Все автомобили, с которых были произведены вызовы, оборудованы аппаратурой «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Так, 14 июня, в Уссурийске произошло ДТП без пострадавших. По просьбе водителя на место аварии был вызван наряд ГИБДД.

Не так благополучно закончилось ДТП в Приморском крае 19 июня. По словам водителя, он уснул за рулем и вылетел с трассы, в результате оказался зажат в машине со сломанной ногой. На место происшествия были вызваны скорая помощь и наряд ГИБДД. Экстренные службы прибыли на место происшествия уже через 15 минут, пострадавший был доставлен в ближайшую больницу.

Еще четыре вызова – 24 июня и 4 июля – Приморский край, 22 июня – Хабаровский край, 4 июля – Еврейская автономная область – были получены в результате ДТП, которые обошлись без пострадавших. Информация о вызовах была незамедлительно передана в службы экстренного реагирования.

В прошлую субботу, 8 июля, системой «ЭРА-ГЛОНАСС» был принят экстренный вызов от автомобиля Nissan Serena. Водитель сообщил, что стал свидетелем ДТП: на мосту в 20 километрах от Уссурийска столкнулись автомобили Honda Fit и Toyota Сaldinа. На место ДТП был вызван наряд ГИБДД и скорая помощь.

За весь период функционирования государственной автоматизированной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» операторы приняли и обработали уже более 264 тысяч вызовов, 1766 из них потребовали привлечения экстренных оперативных служб.