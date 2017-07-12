Экс-работник ограбил офис в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о краже денежных средств из сейфа, находящегося в офисном помещении на улице Тургенева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Причиненный ущерб составил более 76 тысяч рублей.

Прибывшие сотрудники полиции установили, что проникновение в офис, расположенный на первом этаже здания, совершено через проем в решетке окна и незапертую форточку. На момент совершения преступления сейф не был закрыт на ключ.

В ходе розыска сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний бывший работник предприятия, который дал признательные показания. Часть похищенных денежных средств была обнаружена, изъята и возвращены владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.