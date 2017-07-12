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Общество

Из Владивостока забирают камчатских сирот, которым испортили отдых

Дети должны были вернуться домой в конце августа - но произошла вспышка инфекции в лагере
Фото: скрин Фото: скрин
Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Из Владивостока забирают 36 камчатских сирот, которым вспышка инфекции в лагере "Седанка" испортила отдых в начале июля (по плану ребят должны были вернуть на полуостров в конце августа), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. 

- В лагере отдыхают 36 камчатских ребят из числа детей-сирот. Планировалось, что на Камчатку они вернутся в конце августа, но в связи с поступившей информацией о групповом заболевании кишечной инфекцией в учреждении, принято решение вернуть детей на полуостров, - сказали в министерстве образования и молодёжной политики Камчатского края. - Сегодня за ними вылетают законный представитель и социальный работник. Все дети чувствуют себя хорошо, симптомов вирусной инфекции нет. После прилета на Камчатку ребят еще раз обследуют, проведут все необходимые анализы. В настоящее время решается вопрос об организации дальнейшего отдыха детей на территории полуострова.

Сейчас дети находятся под присмотром персонала лагеря, школьники обеспечены питанием в соответствии с нормами СанПиН.

Напомним, в лагере "Седанка" в пригороде Владивостока на днях произошла вспышка кишечной инфекции, несколько человек были госпитализированы. Руководство лагеря отмечает, что в пищеблоке соблюдались все санитарные нормы, а инфекцию в учреждение могли занести взрослые, навещавшие детей. Проверку по данному факту проводит Роспотребнадзор Приморья.

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