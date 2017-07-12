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Пьяный житель Приморья изнасиловал двух малолетних девочек

Фигурант дела отправится в тюрьму на 12 лет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Житель Черниговского района осужден за иные насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступления были совершены в августе 2016 года в ночное время на территории жилого частного дома в одном из сел Черниговского района, куда фигурант приехал для ремонта своего автомобиля.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник решил воспользоваться беспомощным состоянием малолетних дочек, 2003 и 2007 года рождения, хозяина дома.

Зная, что они иногда спят во дворе дома в специально приспособленном помещении - кунге (автоприцеп), он пробрался внутрь и применил в отношении потерпевших иные действия сексуального характера.

О случившемся девочки рассказали своим родителям на следующий день.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказания в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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