Евро продолжает расти

Курс валют на 12 июля

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 60.73 рублей, а евро - 69.20 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. На сегодняшний день американская валюта незначительно увеличилась в стоимости, в то время как европейская валюта с каждым днём повышает свои позиции. Аналитики сообщили, что на этой неделе резкого скачка иностранной валюты не ожидают, однако даже этот факт не дает отечественной валюте до сих пор закрепиться на международной арене.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Бинбанке за 60.90 рублей, а продать валюту выгодно в Банке Приморье за 60.63 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Ум-Банке за 69.83 рублей, а продать валюту выгодно в Примтеркомбанке за 69 рублей за один евро.