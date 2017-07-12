Мужчина пропал в Приморье при странных обстоятельствах

О его местонахождении ничего неизвестно

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

В начале мая 2017 года в Приморье пропал 44-летний мужчина, сообщает РИА VladNews.

Житель пгт Ярославский Ракишев Эдуард, 1973 года рождения, 8 мая 2016 года вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45-46 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза зеленые.

Был одет: кепка черного цвета, мастерка серо-красного цвета с капюшоном, брюки джинсовые черные, кроссовки черного цвета, футболка.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Эдуарда, просим позвонить по телефонам:

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