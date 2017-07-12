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Двое владивостокцев украли со склада у порта 4 тонны цветного металла

Мужчинам грозит колония
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела в отношении обвиняемых по факту кражи порядка четырех тонн цветного металла, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

По версии следствия, трое местных жителей, в возрасте 33 и 35 лет совершили хищение с территории склада открытого хранения в районе порта двух металлических болванок весом по две тонны каждая.

Ущерб составил порядка 46 тысяч рублей. Похищенное злоумышленники сдали на металл, а вырученные деньги поделили поровну и потратили.

Обвиняемые полностью признали вину в преступлении по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Им грозит колония - до пяти лет каждому.

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