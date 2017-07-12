В Приморье завершился Чемпионат края среди крейсерских яхт

Регата прошла в два этапа

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

С 7 по 11 июля во Владивостоке прошел Чемпионат Приморского края среди крейсерских яхт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу яхт-клуба Семь футов.

Парусная регата прошла в два этапа: длинная ночная гонка и три гонки в Амурском заливе. В соревнованиях приняли участие 33 яхты разных классов, от 25 до 40 футов и выше.

Дистанция первой гонки для больших яхт составила 115 миль и пролегала через о. Аскольд, затем о. Герасимова. Малые яхты шли по тому же маршруту, но без знака на о.Герасимова, таким образом, расстояние их гонки составило 105 миль.

В ночную гонку яхты стартовали в пятницу, 7 июля, в 19 часов. Ветер дул ровный, 5-6 метров в секунду, на порывах доходящий до 7-8. Лавировки не намечалось, поскольку ветер был южный, и яхты с Амурского залива шли одним галсом до пролива Аскольд. Большие яхты ожидаемо «улетели» вперед по дистанции, яхты зачетных групп «Конрад 25Р» и « 25-33 футов» длительное время, до наступления темноты, шли многочисленной группой, держась друг друга.

После пролива Аскольд флот малых яхт рассыпался: кто-то пошёл в лавировку в пролив, кто-то мористее. Основная группа конрадов и яхты 25-33 футов достигла острова Аскольд часам к пяти утра. Несколько экипажей «конрадов» попали в безветрие с южной стороны острова, у мыса Игольчатый. Более опытные команды, те, кто шёл мористее, поймали больше ветра и не застряли в островном течении.

После мыса Ступенчатый, где стоял судейский катер, ветер выровнялся, экипажи поставили спинакера. Большие яхты ушли по своей дистанции до о.Герасимова, малые пошли в Амурский пролив. После о.Попова малые яхты привелись и курсом бейдевинд пошли на финиш.

Первыми к финишному знаку на молу яхт-клуба «Семь футов» пришел 50-футовый гигант Peregrine Falcon (капитан Михаил Митюрёв), за ним – Time Machine (капитан Михаил Ермаков).

Среди малых яхт первой завершила гонку яхта «Артист» (капитан Дмитрий Ходырев), за ней – «Джаз» (капитан Дмитрий Самойленко), замкнул тройку «Поэт» (капитан Георгий Назаров).

В воскресенье, при хороших гоночных условиях было проведено три гонки в Амурском заливе. В этом году гоночный комитет сменил формат и предложил яхтсменам короткую дистанцию: для больших яхт 5 миль, для малых – 4. Ожидался немалый накал страстей и борьба, и эти ожидания оправдались с лихвой, для некоторых яхт - с потерями матчасти.

В группе малых яхт в первой гонке на первом знаке из-за большой скученности у яхты Status Quo и Black Pearl возникла конфликтная ситуация, потребовавшая протеста одной из сторон.

В группе больших яхт произошло столкновение двух яхт, закончившееся пробоиной правого борта «Викинга» бушпритом «Куража».

В третьей гонке малых яхт после прохождения первого знака «Аккорд» и «Окей» зацепились мачтами, итог – сломанная мачта у «Аккорда». Несмотря на серьезные потери, яхта пошла на финиш, но не смогла уложиться в контрольное время.

Победителями по итогам четырех гонок стали:

В зачетной группе "25-33 футов":

1 место - яхта Black Pearl (капитан Юрий Кузнецов);

2 место - яхта Status Quo (капитан Игорь Шестериков);

3 место - яхта Ray (капитан Рафаэль Иштряков).

В зачетной группе "Конрад 25Р":

1 место - яхта "Артист" (капитан Дмитрий Ходырев);

2 место - яхта "Поэт" (капитан Григорий Назаров);

3 место - яхта Rock-n-Roll (капитан Илья Ермаков).

В зачетной группе "ORC":

1 место - яхта Time Machine (капитан Михаил Ермаков);

2 место - яхта Samba (капитан Дмитрий Артюх);

3 место - яхта "Gastion" (капитан Семён Хворостухин).