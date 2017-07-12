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Общество

Поселок Сибирцево готовят к зиме всем миром

Ситуация - на контроле членов ОНФ и краевого оперативного штаба
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Активисты регионального отеделния Общероссийского народного фронта в Приморском крае добиваются нормализации работ системы теплоснабжения поселка Сибирцево, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу организации. Обращения жителей по поводу низких температур теплоносителя в системе парового отопления поселка в прошедший зимний период поступали во все инстанции.

Как сообщил член регионального штаба ОНФ Алексей Тимченко, общественники приняли решение выехать на место и осмотреть котельные, оценив, какие действия предпринимаются, чтобы не допустить проблем с теплоснабжением поселка в течение будущего отопительного сезона.

«Выезд общественников прошел совместно с группой специалистов ГУ МЧС по Приморскому краю, также в работе участвовали представители департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Приморского края и сотрудники администрации Черниговского муниципального района. Комиссия осмотрела местную котельную, оценив подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону. Котельная отапливает жилой фонд, в котором состоит более 40 многоквартирных домов, где проживают свыше 1,8 тысячи человек, из которых 385 – дети. Основная цель проведенного мероприятия – не допустить повторения проблем с отоплением в поселке будущей зимой» – отметил Тимченко.

В ходе выезда было установлено, что работа по подготовке к зиме ведётся, но есть проблемы, требующие решения – в частности, это снижение параметров теплоносителя из-за технических проблем работы с твердым топливом, используемым теплоснабжающей организацией. В администрации Сибирцево прошло выездное заседание краевого оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону, по результатам которого главе сельского поселения и представителям теплоснабжающей организации были даны рекомендации и указания по устранению имеющихся проблем. Вопрос устранения недостатков теперь находится на контроле краевого оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону.

«Ближайшее заседание краевого оперативного штаба теперь пройдет в августе, где будет заслушан и вопрос о ситуации на котельных поселка Сибирцево. Мы надеемся, что усиление контроля за объектами теплоснабжения, своевременное обнаружение неполадок в системе отопления и их устранение позволят нормально пройти будущий отопительный сезон и проблем у жителей больше не возникнет. Со своей стороны, ОНФ держит ситуацию на контроле», – отметил Тимченко.

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