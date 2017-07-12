Несколько тонн сточных вод из канализации попало в экспозицию Приморского океанариума, - источник

Приморский океанариум прокомментировал данный инцидент

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

В редакцию РИА VladNews поступило сообщение о том, что в четверг, 6 июля, в Приморском океанариуме была закрыта экспозиция «Коралловый риф», которая так пользовалась популярностью у гостей.

Источник сообщил, что одну из главных достопримечательностей океанариума пришлось закрыть по причине попадания нескольких сточных вод из канализации в экспозицию.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе Приморского океанариума, на минувшей неделе проходили тестовые работы на дополнительном новом оборудовании для фильтрации и обеззараживания воды. В настоящее время экспозиция вновь работает, все обитатели рифа живы и здоровы.

- «Приморский океанариум» - филиал ННЦМБ является эксплуатантом здания. Его обслуживанием занимается ФГУП «РСУ» Управделами Президента РФ. По словам специалистов РСУ, в тоннеле экспозиции «Тропические моря» проводились тестовые работы на дополнительном новом оборудовании для фильтрации и обеззараживания воды с использованием биологически нейтральных материалов. По свидетельству ихтиологов Приморского океанариума, рыба здорова. Тоннель открыт для посещений. Океанариум развивается, как любой живой организм. Каждый имеет возможность увидеть это. В июне океанариум посетило рекордное число гостей - более пятидесяти тысяч. Приехав сюда один раз, люди нередко возвращаются: на мастер-классы, праздники, фестивали, просветительские программы и для того, чтобы навестить его обитателей, - сообщили в пресс-службе океанариума.

Стоит отметить, что уже не в первый раз в СМИ попадает негативная информация. По мнению сотрудников океанариума, кто-то старается помешать развитию океанариума.