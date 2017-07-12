Дело строителя отеля Hyatt передано во Фрунзенский суд Владивостока

Стали известны подробности предъявленного ему обвинения

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Дело бывшего руководителя «Приморкрайстроя» Сергея Запорожца передано во Фрунзенский районный суд Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Обвинительное заключение по части 4 статья 160 УК РФ (растрата) утверждено прокурором Приморского края.

По версии следствия, Запорожец с августа по декабрь 2015 года, используя свои служебные полномочия директора и действуя из корыстных побуждений, дал указание своим подчиненным заключить договоры от имени «Приморкрайстроя» на осуществление различных работ, выполнение которых не входило в обязанность возглавляемого им учреждения.

При этом эти работы предусматривались договором об освоении территории (территория жилого микрорайона «Снеговая Падь»), заключенным с ООО «Малиновый слон», которым руководила дочь фигуранта.

В результате таких действий от имени краевого предприятия были незаконно заключены, а позднее и оплачены договоры на сумму свыше 1,8 миллиона рублей на выполнение инженерно-геодезических, кадастровых работ по подготовке межевых планов и постановке на кадастровый учет земельных участков, которые подлежали оплате за счет средств другой компании, подконтрольной обвиняемому.

Фигурант вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.

Напомним, Сергея Запорожца задержали сотрудники УФСБ Приморья в конце ноября 2016 года. Судом 23 ноября ему была определена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 10 лет колонии с возможным штрафом до миллиона рублей и/или ограничением свободы до 2 лет.

Отметим, отель Hyatt в центре Владивостока выставлен на торги, которые состоятся в середине июля через "Российский аукционный дом": аукцион будет проходить на повышение, со стартовой ценой лота 4,13 миллиарда рублей.