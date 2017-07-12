​Владивостокский тату-мастер: Люблю делать людям больно!

Корреспондент РИА VladNews решил узнать, что вдохновляет разных тату-мастеров на «подвиги»

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

В минувшие выходные во Владивостоке прошел первый тату-фестиваль "GET TATOO VLADIVOSTOK FESTIVAL", участниками которого стали десятки специалистов по наколкам из разных регионов России.

Корреспондент РИА VladNews решил узнать, что вдохновляет разных тату-мастеров на «подвиги».

Александр Шарави: «После первой татуировки понял, что больше татуировок я не хочу. После этого начал делать татуировки людям, а не себе. Мне лично очень больно. Чем старше я становлюсь, тем бить что-то новое больнее. Тату - это ритуал. Это красиво. Это ништяк, занимаешься татуировкой, рисуешь всю жизнь и тебе это в кайф. Клиентуры хватает всегда. Последние лет десять особенно».

Екатерина Шарави: «В восемнадцать лет я набила первые иероглифы и решила, а почему бы не начать мне самой наносить татуировки на тела других? Я окончила художественную школу. Безумно люблю рисовать, а для любого тату-мастера умение рисовать – самое основное. На данный момент на моём теле имеется девять модификаций, пять из них – татуировки и четыре – пирсинг. Татуировка – это субкультура. Ну а люди более старого поколения смотрят и думают: "какие-то зеки обколотые"».

Макс Майз: «Я обучаю людей искусству нанесения татуировки, а также продаю тату-оборудование высшего качества. Рисованием занимаюсь лет пятнадцать, татуировки бью лет семь. В татуировку я ударился не просто так, ведь моя мама тоже делает людям татуировки».

Антон Старовойт: «Есть у меня один друг, так вот он часто рассказывал о таких людях, которые хотят перекрыть свои старые татуировки и испортить свою кожу так, что потом уже ничего не исправишь. Вот я собственно и начал заниматься удалением «ошибок молодости». Сам сводил около семи своих старых татуировок. Многие спорят: больнее набить татуировку или свести? Так вот моё мнение по ощущениям сведения татуировки: вот представьте, что у вас под кожей растут зёрнышки, но вдруг прилетела птичка и начала их выклёвывать. Раньше у девочек был бум на искусственные брови, теперь все поменялось. Сегодня девочки бегут удалять эти самые брови, чтобы отрастить свои, настоящие».