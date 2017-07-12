Автомобиль сам себя угнал и устроил ДТП в Приморье

Транспортное происшествие произошло из-за невнимательности владельца

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 12 июля, в Золотой Долине произошло необычное транспортное происшествие, сообщает РИА VladNews.

Иномарка сама себя угнала и устроила ДТП.

Владелец иномарки забыл поставить на «паркинг» свой автомобиль и отправился в магазин. Пока хозяин отправился по делам, машина сама начала движение, в результате она пересекла встречную полосу и съехала в кювет, где и завершила свое движение.

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