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Автомобиль сам себя угнал и устроил ДТП в Приморье

Транспортное происшествие произошло из-за невнимательности владельца
Фото: Инстаграм (dps_control) Фото: Инстаграм (dps_control)
Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 12 июля, в Золотой Долине произошло необычное транспортное происшествие, сообщает РИА VladNews.

Иномарка сама себя угнала и устроила ДТП.

Владелец иномарки забыл поставить на «паркинг» свой автомобиль и отправился в магазин. Пока хозяин отправился по делам, машина сама начала движение, в результате она пересекла встречную полосу и съехала в кювет, где и завершила свое движение.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Читать далее: http://vladnews.ru/2017/07/12/131137/primorec-usnul-za-rulem-i-vrezalsya-v-leernoe-ograzhdenie.html

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