Магазин одежды сгорел в Приморье

Во время пожара никто не пострадал

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Во вторник, 11 июля, в поселке Кавалерово сгорел магазин одежды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 03.30. Спустя 3 минуты на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Было установлено, что горели полки с одеждой и обувью.

В 3.38 пожар был локализован, а в 4.56 – полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 25 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал.

По сигналу на место происшествия прибыли 10 человек личного состава и 3 единицы техники.