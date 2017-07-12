Магазин одежды сгорел в Приморье

Во вторник, 11 июля, в поселке Кавалерово сгорел магазин одежды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.
Сообщение о возгорании поступило в 03.30. Спустя 3 минуты на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Было установлено, что горели полки с одеждой и обувью.
В 3.38 пожар был локализован, а в 4.56 – полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 25 кв. м.
В результате происшествия никто не пострадал.
По сигналу на место происшествия прибыли 10 человек личного состава и 3 единицы техники.