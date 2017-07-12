Частный дом сгорел ночью в Приморье

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Во вторник вечером в селе Анучено произошло возгорание в жилом доме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 23:08. Спустя 2 минуты на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению.

Установлено, что горели крыша дома и веранда.

В 23.21 пожар был локализован, а в 1.05 – полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 77 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал.

По сигналу на место происшествия прибыли 5 человек личного состава и 2 единицы техники.