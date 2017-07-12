В Приморье накрыли нелегальный игровой клуб

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции пресекли деятельность нелегального игрового клуба в поселке Славянка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что злоумышленники организовали проведение азартных игр под видом интернет-кафе. Злоумышленники разработали свою концепцию: доступ в заведения имели только проверенные клиенты, которые связывались с администраторами по телефону.

Подозреваемые осуществляли свою деятельность посредством компьютерной техники с использованием сети Интернет.

В организации и незаконном проведении азартных игр подозреваются семь жителей Приморья. С места происшествия сотрудники полиции изъяли 36 игровых аппарата, денежные средства на сумму более 27,5 тысяч рублей и металлический сейф. Деятельность игорного заведения прекращена.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы до четырех лет.