В Приморье накрыли нелегальный игровой клуб

Сотрудники полиции пресекли деятельность нелегального игрового клуба в поселке Славянка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Установлено, что злоумышленники организовали проведение азартных игр под видом интернет-кафе. Злоумышленники разработали свою концепцию: доступ в заведения имели только проверенные клиенты, которые связывались с администраторами по телефону.
Подозреваемые осуществляли свою деятельность посредством компьютерной техники с использованием сети Интернет.
В организации и незаконном проведении азартных игр подозреваются семь жителей Приморья. С места происшествия сотрудники полиции изъяли 36 игровых аппарата, денежные средства на сумму более 27,5 тысяч рублей и металлический сейф. Деятельность игорного заведения прекращена.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы до четырех лет.