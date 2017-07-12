Виновник ДТП, в результате которого погиб подросток в Приморье, отправился в колонию

Транспортное происшествие произошло в августе 2016 года

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Житель Находки осужден за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что трагедия произошла в августе 2016 года на участке дороги улиц Дзержинского – Комсомольская г. Находки.

Двигаясь в сторону Северного проспекта на автомобиле Nissan Vanette Largo со скоростью, превышающей установленное ограничение, водитель, несмотря на экстренное торможение, не смог избежать наезда на несовершеннолетнего пешехода, 2005 года рождения.

Подросток скончался в больнице спустя сутки от полученных в результате ДТП повреждений костей скелета, внутренних органов и мягких тканей тела, осложнившихся травматическим шоком.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Суд также удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны, взыскав с осужденного 2 млн рублей в счет компенсации морального вреда.