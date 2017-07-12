Приморье попало в ТОП-10 регионов России по количеству иностранных туристов

Специалисты узнали, куда чаще всего ездят иностранцы

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Приморье заняло 5 место по результатам исследования по количеству иностранных туристов, посетивших край в 2016 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Согласно результатам исследования Приморья за прошлый год посетили около 500 тысяч человек.

Лидером рейтинга стала Москва, на втором месте – Санкт-Петербург, на третьем – Краснодарский край.

Стоит отметить, что только в прошлом году Приморье впервые вошло в ТОП-10 самых привлекательных для туристов российских регионов, а также в тройку самых популярных запросов в поисковых системах интернета.