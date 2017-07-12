Владивосток: берегите близких

В летний период число трагедий только увеличивается

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Чтобы повернуть оконную задвижку маленькой ручке нужно несколько секунд. Еще секунда, чтобы из окна выпасть. И тогда все зависит только от счастливой случайности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

9 июля — улица Печерская – из окна пятиэтажного дома выпал четырехлетний малыш. Ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

6 июля – улица Надибаидзе – 2 этаж. Ребенок выпал из окна. Он громко плакал. Потом встал.

И это только последние случаи. Летом детский травматизм из-за родительского недосмотра усиливается в разы.