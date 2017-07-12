Мэйуэзер в 2015 году не уплатил налоги на сумму $22,2 млн

За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо заработал рекордный гонорар в истории бокса

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Налоговая служба США заявила, что боксер Флойд Мэйуэзер-младший имеет задолженность по налогам за 2015 год в размере $22,2 млн. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В 2015 году Мэйуэзер за бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн.

Ранее издание Forbes сообщало, что Мэйуэзер обратился в налоговые органы с просьбой перенести дату платежа — боксер намерен погасить долг в августе после поединка с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором.

Бой по правилам бокса между Мэйуэзером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе. 40-летний Мэйуэзер одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. На счету 28-летнего ирландца 24 поединка в смешанных единоборствах, 21 победа (18 — нокаутом) и три поражения.