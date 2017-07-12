Женщина украла вещи из магазина в Приморье

Факт преступления зафиксировала камера видеонаблюдения

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

В Находке в одном из магазинов камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в магазине «Спецодежда», женщина совместно со своим напарником украла вещь.

Стоит отметить, что злоумышленники не знали, что совершают преступление, находясь прямо под камерой видеонаблюдения. На записи видно, как женщина, сняв с вешалки кофту, сначала ее рассматривает, после чего незаметно пытается ее положить в сумку. В этот же момент мужчина делает вид, что рассматривает одежду.

После того, как выбранная «покупка» была спрятана, злоумышленники покинули магазин.

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