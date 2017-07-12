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Общество

В России 12 июля вступили в силу новые правила перевозки детей в машине

За нарушение требований ПДД будет назначаться административный штраф в размере 3 тыс. рублей
Фото: Blog.cmpauto.com Фото: Blog.cmpauto.com
Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

В России с 12 июля вступили в силу новые правила перевозки детей от 7 до 12 лет в автомобиле.Об этом сообщает NewsRbk.ru Новости.

Отмечается, что теперь их можно будет перевозить на заднем сиденье без автокресла, используя только штатный ремень безопасности автомобиля. Аналогичные правила распространяются и на грузовые машины.

При этом водители всё также будут обязаны использовать детское автокресло при перевозке детей до 12 лет на переднем сиденье легковой машины. Не изменились и правила в отношении мотоциклов: ребёнка до 12 лет всё также запрещено перевозить на заднем сиденье двухколёсного транспортного средства.

За нарушение требований ПДД будет назначаться административный штраф в размере 3 тыс. рублей.

Постановление также ввело правило, которое запрещает оставлять детей моложе 7 лет одних в автомобиле. За подобное нарушение автовладельцев будут штрафовать на 2,5 тыс. рублей в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах — на 500 рублей, штраф может заменяться на предупреждение.

В марте 2017 года Московская городская дума поддержала инициативу об ограничении прав водителей-новичков. Об этом НСН рассказал руководитель рабочей группы по безопасности дорожного движения при комиссии по безопасности Мосгордумы Евгений Скворцов.

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