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Убийство на трассе: в Ростовской области полицейский расстрелял бывшую жену и её отца

Убитая женщина — бывшая жена предполагаемого преступника.
Фото: newsrbk.ru Фото: newsrbk.ru
Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

На трассе «Ростов — Таганрог» сотрудник ГУ МВД России расстрелял из ружья автомобиль, в котором находились двое человек. Находившаяся на пассажирском сиденье женщина скончалась на месте, мужчина-водитель с тяжёлыми ранениями доставлен в больницу. Позже в Следственном комитете сообщили, что убитая женщина — бывшая жена предполагаемого преступника. Полицейские задержали подозреваемого, а в региональном ведомстве уже подписали приказ о его увольнении.

По словам пострадавшего, преступник — бывший муж его погибшей дочери, Сергей Кадацкий. Очевидцы также отметили, что нападавший управлял белым Hyundai Elantra, передние номера которого были сняты, а задние — транзитные.

Отмечается, что входе установления личности преступника выяснилось, что он служил в тыловом подразделении областного ведомства. «В настоящее время он уволен из органов внутренних дел», — уточняется в заявлении.

По факту инцидента руководство регионального управления уже начало служебную проверку. «После проведения служебной проверки будут привлечены к дисциплинарной ответственности его прямые и непосредственные руководители, вплоть до увольнения. <…> За совершение особо тяжкого преступления виновный понесет ответственность», — добавили в ведомстве.

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