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Экс-супруга Дмитрия Пескова показала новую любовь

Нового спутника жизни Екатерина Солоцинская не прячет
Фото: instagramm Фото: instagramm
Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Бывшая жена пресс-секретаря РФ встречается с военным, который на 11 лет моложе ее. Екатерине Солоцинской сейчас 41 год. Она мать троих детей и постоянно проживает во Франции. Ее бойфренд живет в Москве, но расстояние не стало помехой чувствам. «Не бойтесь менять свою жизнь, если она вас не устраивает! Все, что мы имеем сейчас - это результат принятых нами решений в прошлом. В 40 лет жизнь только начинается - я это теперь точно знаю!» - подписала Екатерина фотографию вместе с возлюбленным в своем Instagram.

Нового спутника жизни Екатерина Солоцинская не прячет. С ним она начала появляться на публике в мае, но тогда светские хроникеры не имели информации о мужчине.

Спустя полтора месяца игкогнито бойфренда бывшей жены пресс-секретаря президента РФ раскрыли. Им оказался 30-летний Андрей Григорьев. Он родился в подмосковной Кубинке, окончил военное училище и работал в правоохранительных органах. В официальном браке мужчина не состоял, но вполне может узаконить отношения с Солоцинской. СМИ сообщили, что с ее детьми он уже познакомился, для чего специально приезжал в Париж.

Екатерина Солоцинская, дочь потомственных дипломатов, вышла замуж за 27-летнего Дмитрия Пескова в возрасте 18 лет. Столько же времени пара состояла в браке. В этом союзе на свет появились трое детей – дочь Лиза, которая сейчас один из самых популярных молодежных блогеров, и сыновья Мика и Дени.

Развод супружеской пары был оформлен в 2012 году. А в 2015 Песков женился в третий раз (первой супругой пресс-секретаря РФ стала внучка советского полководца С.М. Буденного Анастасия, подарившая ему сына Николая в 1990 году). Избранницей «голоса» главы государства стала фигуристка Татьяна Навка. В 2014 году у них родилась дочь Надежда.

«Мы с ним люди из очень разных сфер и по всем законам природы не должны были пересечься, а если бы и пересеклись — не должны были обратить друг на друга внимания. Мы были не то что из разных миров — из разных вселенных!» — рассказывала спортсменка о знакомстве с Песковым. Бывшая жена чиновника крах семейной жизни не комментировала, хотя и по словам Лизы Песковой, развод пережила тяжело. Тем не менее, дети супругов общаются хорошо с каждым из родителей. А в конце июня 2017 г. филолог по образованию Солоцинская была назначена руководителем Российского центра науки и культуры в Париже.

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