Пенсионер в Приморье попал под колеса КамАЗа

По данному факту проводится проверка

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о наезде автомобиля на велосипедиста в селе Золотая Долина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и скорая медицинская помощь.

Установлено, на 18 км автодороги «Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово» водитель автомашины КамАЗ, двигаясь со стороны села Лазо в Находку, совершил наезд на велосипедиста, который ехал в попутном направлении, а затем резко свернул на пешеходный переход.

В результате ДТП пострадал 63-летний велосипедист. Мужчина получил многочисленные ссадины и сотрясение головного мозга.

Сообщается, что транспортное происшествия произошло из-за грубого нарушения правил дорожного движения водителем велосипеда. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.