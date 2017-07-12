Жительницу Владивостока ограбили ночью, пока она спала

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 23-летней жительницы Владивостока, которая рассказала, что из ее квартиры на улице Окатовая похищены бытовые приборы и документы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила более 13 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявительницу, осмотрели квартиру. Установлено, что в ночное время, когда девушка спала, злоумышленник проник в квартиру через незапертую входную дверь и, похитив имущество и документы, скрылся.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 36-летнего ранее судимого местного жителя, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до 6 лет.