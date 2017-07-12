Часть Владивостока останется без света в среду, 12 июля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 12 июля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике сетей. Электричество в домах будет отсутствовать с 9 утра до 17 вечера.

Адреса:

Горького ул.3, 7, 8А,

Добровольского ул.39,

Енисейская ул.55,

Лермонтова ул.37, 37А, 41,

Лесная ул.1, 10, 101, 11, 119, 119А, 12, 12 стр.11, 12/1, 12/3, 12/6, 12/7, 12/9, 121, 121А, 123, 123А, 123Б, 125, 125А, 127, 127А, 129, 129А, 12А стр.12, 13, 131, 131А, 133, 135, 137, 139, 14, 141, 143, 14А, 14Б, 15, 153, 155, 155Б, 155В, 16, 169, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Д, 18, 18А, 19, 1А, 1В, 2, 20, 21, 22, 23, 23В, 23Д, 24, 25, 25 стр.2, 25 стр.4, 25Б, 25В, 25Д, 26, 27, 29, 2А стр.1, 30, 30А, 30В, 31, 31А, 32, 32Б, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 37Б, 38, 39А, 39Б, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 3Е, 3Ж, 42, 43В, 44, 46, 48, 48Б, 4А, 4Б, 5, 50, 52, 54, 55В, 55В стр.2, 5Г, 5Д, 5Е, 6, 7, 83, 87, 9, 93, 95, 97, 99,

Лиманная ул.40, 44, 46, 48, 52, 54, 58, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, Маковского ул.17А, 31,

Нейбута ул.10, 17, 19, 21,

Некрасовская ул.46, 48,

Нерчинская ул.10, 21, 23, 25, 27, 34, 36, 38,

Партизанский пр-кт 20, 22, 24,

Пушкинская ул.26, 55,

Сахалинская ул.53, 55, 57, 59, 61,

Светланская ул.105, 105А, 109, 109А,

Суханова ул.51, 55, 58, 59, 60, 61,

Толстого ул.23,

Фонвизина ул.4, 6, 6А, 8,

Чайковского ул.35,

Яблоневая ул.11А, 1А, 3А, 73, 7А, 82, 84, 9

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.