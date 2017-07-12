Во Владивостоке сегодня вечером возможен грозовой дождь

Погоду в Приморье определяют атмосферные фронтальные разделы

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 12 июля, погоду в Приморье определяют атмосферные фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, утром туман, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +21...+32 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, утром местами туман, вечером возможен кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +23...+25 °C, в пригороде до 29°C. Температура воды в Амурском заливе +22 °C.



В Уссурийске переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +29...+31 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +25...+27 °C.