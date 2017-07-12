Приморский Арбитраж вновь рассмотрит дело Пушкарева 10:06, 12 июля Приморский Арбитраж вновь рассмотрит дело Пушкарева (Эксклюзив)
Во Владивостоке умер подросток, подавившись едой 09:59, 12 июля Во Владивостоке умер подросток, подавившись едой
Женщина украла вещи из магазина в Приморье 09:37, 12 июля Женщина украла вещи из магазина в Приморье (Видео)
Новостная лента
Июль, 12 среда
10:30
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
10:30
Свадьба года состоялась во Владивостоке Фото
10:18
Владивосток: берегите близких Видео
10:06
Приморский Арбитраж вновь рассмотрит дело Пушкарева Эксклюзив
09:59
Во Владивостоке умер подросток, подавившись едой
09:47
В Китае пятиэтажку смыло дождем в реку Видео
09:37
Женщина украла вещи из магазина в Приморье Видео
09:24
Пенсионер в Приморье попал под колеса КамАЗа
09:12
Жительницу Владивостока ограбили ночью, пока она спала
09:01
Два авиарейса прибывают во Владивосток с опозданием, один – раньше времени
08:48
Часть Владивостока останется без света в среду, 12 июля Адреса
08:43
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 12 июля Адреса
08:40
Во Владивостоке сегодня вечером возможен грозовой дождь
08:21
Гороскоп на 12 июля
07:41
На Народном проспекте во Владивостоке завершается демонтаж трамвайных путей Фото
06:25
Во Владивостоке приступил к работе новый генеральный консул Индии
05:17
Три новых светофора появятся во Владивостоке в этом году
04:26
Ученые опровергли основные мифы о мытье рук
03:17
Администрация США поддерживает санкции против России и Ирана
02:22
В администрации Владивостока состоялась встреча руководства города с краевыми депутатами
01:14
Кофе продлевает жизнь, - ученые
00:32
Во Владивостоке демонтировали 15 незаконно установленных рекламных конструкций
Июль, 11 вторник
23:42
Спасатели напоминают: при отдыхе на море следует соблюдать меры безопасности
22:28
В четверг во Владивостоке стартует XIII шахматный фестиваль «Город у моря»
21:14
Татуировщики Дальнего Востока устроили слет Видео
20:38
Полимерные люки и решетки устанавливают на улицах Владивостока
19:11
Чемпионат России по спидвею состоится во Владивостоке в четверг
19:04
Росгвардия конфисковала почти 700 литров алкоголя у гостей «Нашествия»
18:02
Парень, обворовавший наркоторговцев, получил условный срок
17:53
В жилом доме в Приморье рухнул потолок
17:47
На трассе в Приморье опрокинулся лесовоз
17:44
Трутнев поручил передать здания ДВФУ в центре Владивостока Арбитражному суду Эксклюзив
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4162 (101) от 12 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Когда закончится ремонт?
Счастливое число 77
Скалы, океан, безмятежность
Оружием в драке стал самокат
Третьяковка задерживается. Ожидание скрасят «Окна в Россию»
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Дело Пушкарёва

Приморский Арбитраж вновь рассмотрит дело Пушкарева

Заседание назначено на сегодня, 12 июля
Фото: сайт суда Фото: сайт суда
Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Арбитражный суд Приморского края сегодня, 12 июля, рассмотрит касационную жалобу ООО "Востокцемент" к Управлению федеральной антимонопольной службы. Как сообщает корреспондент РИА VladNews, заседание назначено на 17.00. 

Речь идет о результатах расследования антимонопольного ведомства, которое явилось отправной точкой в деле временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева. УФАС указал, что с 2008 года Игорьь Пушкарев организовал приобретение строительных материалов с нарушением закона у компании ООО «Востокцемент», владельцем которой является его семья. 

Дело рассматривается в судах различных инстанций уже 1 год, 7 месяцев и 16 дней. Суды первых двух инстанций признали незаконным решение УФАС, но затем УФАС обжаловало эти решения. После того, как Верховный суд отказал в рассмотрении дела, оно вновь вернулась в Приморский Арбитраж. 

Признание незаконным решения УФАС разбивает все доводы обвинения Игоря Пушкарева. Несмотря на арест, он остается главой Владивостока, срок его полномочий заканчивается только в 2018 году.

Напомним, Игорь Пушкарёв, его родной брат Андрей (до 2015 года возглавлявший компанию "Востокцемент") и Андрей Лушников были задержаны в июне прошлого года, в рамках уголовного дела по злоупотреблению должностными полномочиями и коммерческом подкупе при организации поставок строительных материалов. В мае 2017 года стало известно, что расследование по делу «братьев Пушкарёвых» завершено, а участники процесса начали ознакомление с материалами дела.

Несмотря на то, что формально следствие по уголовному делу закончено, сторона обвинения всё равно ходатайствовала о продлении мер пресечения всем подозреваемым. На сегодняшний день Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина». Андрею Пушкарёву также был продлён домашний ареств Москве до 30 сентября 2017 года.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлялследствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
Игорь Пушкарев: Сюрпризов не произошло
14:45, 08 июля 2017 Игорь Пушкарев: Сюрпризов не произошло

Игорь Сергеевич рассказал, что они с защитой планируют делать дальше

Суд оставил Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова под арестом
20:45, 06 июля 2017 Суд оставил Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова под арестом

Мосгорсуд не прислушался к доводам защиты

Мосгорсуд рассматривает апелляцию защиты Игоря Пушкарева (онлайн-трансляция)
18:52, 06 июля 2017 Мосгорсуд рассматривает апелляцию защиты Игоря Пушкарева (онлайн-трансляция)

Корреспондент РИА VladNews находится в зале заседаний

Очередное рассмотрение дела Игоря Пушкарева состоится в Москве
12:05, 05 июля 2017 Очередное рассмотрение дела Игоря Пушкарева состоится в Москве

Суд рассмотрит жалобу защиты временно отстраненного главы Владивостока

Игорь Пушкарев поздравил Владивосток с днем рождения
10:42, 01 июля 2017 Игорь Пушкарев поздравил Владивосток с днем рождения

Новый пост появился в социально сети

Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты Игоря Пушкарева 6 июля
09:01, 29 июня 2017 Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты Игоря Пушкарева 6 июля

В ходе заседания будет рассмотрена апелляция защиты Андрея Лушникова

​Игорь Пушкарёв помог в сборе гуманитарной помощи для женского СИЗО
12:24, 28 июня 2017 ​Игорь Пушкарёв помог в сборе гуманитарной помощи для женского СИЗО

Посылку отправили члены наблюдательной комиссии Москвы