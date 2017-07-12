Гороскоп на 12 июля

День будет энергичным

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Сегодня звезды гороскопа предполагают повышенную энергичность и целеустремленность, но вместе с тем мало склоняют к рациональному распределению ресурсов, сообщает 1001 Гороскоп. Проще говоря, в такой день велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания. Поэтому, прежде чем надрываться, подумайте, а так ли важна поставленная цель? Быть может лучше будет ее отложить на потом? Ну и главное: берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?

В голову Овна может прийти совершенно невообразимая, фантастическая идея! И на первый, и на второй взгляд эта идея будет выглядеть совершенно невозможной, однако именно ее Овну сегодня и захочется воплотить в жизнь. Все остальное будет казаться ему слишком банальным, скучным и пресным. Самое забавное, что именно эта фантастическая идея, в отличие от других, сегодня имеет хорошие шансы реализоваться.

Телец способен показать в своих делах очень неплохие результаты! Вопросы, которые в другие дни могли бы вызывать скуку, будут решаться с огоньком. Сегодня даже в занятии обычной бухгалтерией Телец может испытать что-то вроде вдохновения и творческого подъема! Вот и используйте этот день для тех дел, на которые раньше не хватало ни терпения, ни энтузиазма.

Девизом дня у Близнецов станет: «Быстрее, выше, сильнее!». Весь день они будут испытывать желание если и не посоревноваться с кем-либо напрямую, то хоть в чем-то оказаться лучше других. И дело здесь отнюдь не в хвастовстве. Для Близнецов все это будет носить характер игры, в которой им хочется не похвастаться, а сделать что-то лучше. Что в этом плохого? Единственное, за что Близнецам сегодня ни в коем случае нельзя браться – это за азартные игры: затянет!

В душе Рака проснется Отелло! Весь день поведение любимого человека будет казаться Раку подозрительным, а признаки вероятной неверности станут мерещиться на каждом углу. Если не желаете, чтобы ревность поселилась в вашей душе надолго, постарайтесь как-нибудь урезонить свою подозрительность. Поверьте, реальных поводов для ревности сегодня нет. Ну, или почти нет.

Творческий потенциал Льва достигнет максимума! В этот день ему не только окажутся по плечу многие сложные дела и вопросы, но главное, будет настроение ими заниматься. Сегодня у Льва есть шанс довести до ума какие-то из своих проектов, получив достойные результаты за свои труды. Впрочем, об отдыхе сегодня тоже не надо забывать, а то недолго и перегреться.

Сегодня перед Девой редко будет возникать дилемма «хочу-не хочу». На первом месте будет стоять слово «надо». При этом любые свои обязанности Деве сегодня захочется исполнить не просто хорошо, но желательно лучше, чем другие. Очень неплохо использовать энергию этого дня, продемонстрировав всем (особенно начальству) свою работоспособность и энтузиазм. Вот только не переусердсвтвуйте, чтобы выскочкой не прослыть.

Ничто не сможет испортить Весам настроения больше, чем нахальные выскочки с завышенной самооценкой. В течение дня на их пути то и дело будут попадаться всякие личности, которые будут пытаться оттеснить Весы на второй план или как-либо затмить их достоинства. Звезды гороскопа предупреждают, что вероятность столкнуться с такими выскочками сегодня очень высока. Впрочем, не стоит обращать на них внимания, тем более, что талантов у Весов из-за них меньше не станет.

Скорпиону лучше не ходить в гости к тем, у кого квартира побогаче или побольше. Даже самые воспитанные и правильные из Скорпионов в этот день не смогут избежать уколов банальной, но очень острой зависти! Вообще же звезды гороскопа завтра будут склонять Скорпиона к тому, чтобы прикупить для дома что-нибудь нужное, красивое и главное – чтобы ни у кого из знакомых такого не было!

Стрелец рискует стать жертвой собственной непоседливости. Многочисленные идеи и планы будут настолько разрывать его мозг, что он способен потратить все свои физические и моральные силы в бесплодных попытках реализовать их все одновременно. При таком раскладе Стрельцу полезно не гнаться за всеми зайцами сразу, а выбрать среди них одного – посимпатичнее.

Козерог рискует поддаться соблазну посчитать деньги в чужих карманах. Однако делать это категорически не рекомендуется! В противном случае, весь день может пойти наперекосяк. Особенно Козерогу следует избегать финансовых и имущественных споров, в том числе судебных. Эмоций сегодня будет много, а вот толку, увы, нет. Лучше уж переключить свою энергию на любовные игры: здесь есть все шансы добиться отличных результатов.

Водолей может осознать, что ревность – чувство внезапное, и ревновать можно ко всему, что хоть как-то движется. Расслабьтесь, через день-другой от этого чувства не останется и следа, а вот поддавшись своей ревности сегодня, вы рискуете наломать немало дров. Лучше направьте свою кипучую энергию на что-либо позитивное, ну, к примеру, уборку сделайте или шопингом займитесь.

Сегодня взгляды Рыб будут радикально отличаться от взглядов всех остальных. Рыбам будет непонятен и подозрителен кипучий энтузиазм окружающих. Еще более подозрительными будут казаться им попытки заразить этим энтузиазмом их самих. Во всяком случае, ни в какие общественные мероприятия Рыбы по своей воле влезать сегодня будут не настроены, предпочитая тратить энергию исключительно на решение своих собственных задач.