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Ученые опровергли основные мифы о мытье рук

Специалисты провели исследование
Фото: shutterstock.com/Getty Images Фото: shutterstock.com/Getty Images
Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Группа ученых из Ратгерского университета провели специальное исследование, в ходе которого смогли опровергнуть основные мифы о мытье рук. По мнению специалистов, руки можно мыть в холодной воде без мыла или антисептического геля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на HotGeo.

Ученые доказали, что мыть руки можно не обязательно в теплой воде. Исследование ученых показало, что бактерии уходили в одинаковом количестве при мытье рук в теплой и холодной воде. Реклама говорит, что также можно вычистить руки только благодаря антисептического геля, без применения мыла и воды. Однако ученые говорят, что гель не способен идеально очистить руки как мыло.

Многие утверждают, что именно антибактериальное мыло способно смыть все микробы с рук. Однако ученые утверждают, что тип мыла не зависит, и они одинаково справляются с загрязнениями.

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