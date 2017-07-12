Администрация США поддерживает санкции против России и Ирана

В Белом доме высказывают сомнения, что данный законопроект сената получит поддержку от обеих партий страны

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Администрация США полностью поддерживает санкции в отношении России и Ирана, которые содержатся в новом законопроекте. Об этом заявил Марк Шорт, директор по вопросам законодательной деятельности при Белом доме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия.

При этом в Белом доме высказывают сомнения, что данный законопроект сената получит поддержку от обеих партий страны.

«Мы полагаем, что тот черновик закона, который мы видели, не будет поддержан ни республиканцами, ни демократами», — сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин в ходе встречи в Гамбурге поднимали вопрос санкций.

«Я знаю, что этот вопрос поднимался. Обсуждались санкции, связанные со вмешательством в выборы», — сообщила Сандерс.

При этом заместитель пресс-секретаря добавила, что ей неизвестно, повлияла ли встреча с российским лидером на позицию американского президента по вопросу введения санкций.