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Общество

В администрации Владивостока состоялась встреча руководства города с краевыми депутатами

Цель встречи – вопросы взаимодействия законодательной и исполнительной власти для решения актуальных проблем города
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

В администрации Владивостоке прошла встреча исполняющего обязанности главы города Константина Межонова и заместителей главы, депутатов Законодательного собрания Приморского края, председателя городской думы Елены Новицкой. От краевого законодательного собрания в диалоге приняли участие депутаты Андрей Ищенко, Константин Богданенко, Дмитрий Новиков и Юрий Корсаков, избранные по владивостокским округам, а также председатель комитета по экономической политике и собственности Александр Костенко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Цель встречи – вопросы взаимодействия законодательной и исполнительной власти для решения актуальных проблем Владивостока.

«Уверен, что у вас есть понимание городских проблем и предложения для их решения – давайте обсуждать, – обратился к депутатам Константин Межонов.Со своей стороны мы также готовы представить наиболее проблемные вопросы, для решения которых нам необходимо ваше содействие – как в целях софинансирования, так и в законотворческом плане».

На встрече, в частности, были обсуждены вопросы благоустройства, необходимости продолжения строительства детских садов, школ и спортивных объектов, реконструкции стадионов «Строитель» и «Авангард», предоставления земельных участков многодетным семьям и другие. Для решения большинства этих и других вопросов требуется серьезное софинансирование, в ряде случаев – принятие поправок в краевое законодательство. Принято решение, что детальная проработка вопросов может быть продолжена уже в рабочем порядке.

Константин Межонов выступил с предложением сделать такие встречи регулярными. Депутаты предложение поддержали.

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