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Общество

На Народном проспекте во Владивостоке завершается демонтаж трамвайных путей

К настоящему моменту разобрано 2500 метров рельсов
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Дорожные строители подрядной организации завершают демонтаж трамвайных путей на Народном проспекте во Владивостоке. К настоящему моменту разобрано 2500 метров рельсов. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города Владивостока, работы по разбору рельсов вошли в завершающую стадию. Демонтированные рельсы, шпалы, крепежные материалы передаются по акту приема-передачи муниципальному унитарному предприятию «Муниципальная недвижимость», после чего часть может быть продана на металлолом, часть повторно использована.

Параллельно ведутся работы по устройству дорожного корыта и щебёночного основания на межпутье, а на участке в районе здания по ул. Некрасовской, 122 уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия.

Напомним, что в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке ведется комплексный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон. В этом году отремонтируют улицу Светланскую (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), улицу Выселковую, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома №1 по ул. Фадеева и от дома №42а до дома №53 по ул. Фадеева). На пяти объектах работы уже ведутся. Ремонтные работы лично контролирует и.о. главы Владивостока Константин Межонов.

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