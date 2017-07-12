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Общество

Во Владивостоке демонтировали 15 незаконно установленных рекламных конструкций

Также продолжается работа по возмещению расходов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

На минувшей неделе во Владивостоке силами администрации города было демонтировано 15 незаконно установленных рекламных конструкций. Как сообщили в управлении наружной рекламы и информации, речь идет о конструкциях, установленных без разрешений. Решение об их демонтаже приняла комиссия по демонтажу рекламных конструкций, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Также продолжается работа по возмещению расходов, которая несет мэрия при демонтаже и последующем хранении незаконных рекламных конструкций. В период с 3 по 9 июля требования о возмещении таких расходов направлено семи владельцам.

Продолжает свою работу во Владивостоке и система так называемого автодозвона. К ее использованию сотрудники управления наружной рекламы и информации прибегают в случае выявления афиш и объявлений, размещаемых на объектах, которые не предназначены для этих целей. На прошедшей неделе в Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока» для уведомления лиц о запрете такой рекламы посредством автоматического телефонного информатора (автодозвона) направлена информация по 22 нарушителям.

«Система автодозвона подразумевает собой звонки абоненту с определенной периодичностью, например раз в минуту, - рассказала начальник управления наружной рекламы и информации Татьяна Шахова. - Голосовое сообщение поступает на телефонный номер, указанный в объявлении. Нарушителю сообщается, что его объявление или рекламная конструкция размещены в неположенном месте, портят внешний вид городских улиц, приводят к замусориванию города. Абоненту предлагается самостоятельно исправить ситуацию. Если нарушитель убирает незаконно размещенную конструкцию или объявление, его номер телефона с автодозвона снимается».

Для справки

Система автодозвона действует во Владивостоке с 2013 года (постановление администрации города Владивостока от 28.08.2013 «Об утверждении Порядка уведомления юридических и физических лиц, осуществивших размещение афиш и объявлений на объектах, непредназначенных для этой цели, в городе Владивостоке» с изменениями от 26.04.2017 года). С перечнем незаконно размещенных афиш, объявлений, надписей и изображений можно ознакомиться по ссылке http://www.vlc.ru/life_city/reklama/

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