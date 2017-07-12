Во Владивостоке приступил к работе новый генеральный консул Индии

Жителей и гостей города ждут интересные мероприятия

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Во вторник, 11 июля, исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел протокольную встречу с генеральным консулом Республики Индия Вивеком Сингхом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Во встрече участвовали начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир и начальник отдела международного протокола администрации города Виталий Ерёменко.

Вивек Сингх приступил к обязанностям генерального консула Индии во Владивостоке в рамках плановой дипломатической кадровой ротации, сменив на этом посту Рупджйоти Брахму Карджи. Его сегодняшний визит в администрацию города стал первым официальным представлением в рамках нового назначения.

Константин Межонов приветствовал генерального консула Индии и пожелал ему успешной работы во Владивостоке в рамках развития многолетних дружественных отношений его страны с нашим городом.

Вивек Сингх отметил, что Владивосток не просто красивый, но и очень солнечный город – особенно по сравнению с пасмурной Москвой, где он работал до назначения в столицу Приморья. И еще интересная деталь: во Владивостоке новый генеральный консул Индии провел медовый месяц, так как прибыл в наш город сразу после свадьбы.

Нынешний год, отметили участники встречи, знаменателен двумя важными событиями. Это 70-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Индия, а также 25-летие открытия во Владивостоке генерального консульства Индии. В этих рамках во Владивостоке планируется провести ряд интересных мероприятий, одно из которых – День йоги уже с большим успехом состоялось в июне в спорткомплексе «Чемпион» ВГУЭС.

Помимо этого, жителей и гостей Владивостока ожидают в нынешнем году рок-концерт одной из популярных индийских групп, фестиваль «Индийское лето» на набережной Спортивной гавани, а также визит военных кораблей ВМС Индии.

Планируется также участие представительной правительственной делегации Индии в Восточном экономическом форуме, который состоится, как известно, во Владивостоке в начале сентября нынешнего года.

В ходе встречи Константин Межонов и Вивек Сингх обсудили возможность подписания договора о побратимских отношениях между Владивостоком и крупным портовым городом Индии – Вишакхапатнамом, население которого составляет около двух миллионов человек.