Три новых светофора появятся во Владивостоке в этом году

Это позволит повысить уровень безопасности пешеходов

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке в 2017 году установят три новых пешеходных светофора. Это позволит повысить уровень безопасности пешеходов и увеличит пропускную способность улично-дорожной сети города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, пешеходные светофоры планируется установить по улицам Фадеева (в районе дома №1), Борисенко, 10/7 и Анны Щетининой, 7. Специалисты отмечают, что с появлением здесь светофоров будут урегулированы транспортные и пешеходные потоки. При этом пешеходам будет обеспечена безопасность при пересечении проезжей части.

Напомним, что в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке ведется комплексный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон. В этом году отремонтируют улицу Светланскую (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), улицу Выселковую, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома №1 по ул. Фадеева и от дома №42а до дома №53 по ул. Фадеева). На пяти объектах работы уже ведутся. Ремонтные работы лично контролирует и.о. главы Владивостока Константин Межонов.