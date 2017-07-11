Парень, обворовавший наркоторговцев, получил условный срок

Закладки оказались не самым надежным способом хранения

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

20-летний наркоман из Пензы, укравший несколько свертков со спайсом из закладок, при помощи системы которых запрещенными веществами торгуют теневые дельцы, получил условный срок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

За незаконное приобретение и хранение наркотических веществ (да еще и в крупном объеме), парня осудили на три года условно (с двухлетним испытательным сроком).

В ходе следствия выяснилось, что семь граммов спайса, которые хранились у наркомана, были присвоены им из закладок, расположение которых он примерно знал от знакомой девушки-наркоторговца. В общем, система, при помощи которой наркодельцы двадцать первого века торгуют своим товаром, оказалась не столь уж и совершенной, как кажется тем самым дельцам.