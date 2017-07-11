В жилом доме в Приморье рухнул потолок

На время ремонта жильцы помещены в гостиницу

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Потолок рухнул в одном из жилых домов города Находка Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Как сообщили в управлении ЖКХ администрации Находки, в результате утреннего ЧП никто не пострадал.

Инцидент произошел в двухэтажном кирпичном доме: в результате износа элементов деревянных перекрытий в углу комнаты произошло обрушение участка потолка площадью порядка 2 кв.м.

По зданию администрации города подрядная организация в этот же день приступила к разбору конструкций. Строители заменили несущую балку и обрешетку, уложили слой парогидроизоляции кровли, закрепили листы гипсокартона. В настоящее время рабочие завершают косметический ремонт помещения. В ближайшее время жильцы смогут вернуться в свою квартиру. На время ремонта семье предоставили гостиницу.