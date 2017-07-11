Минобрнауки решает вопрос об отказе университета от права оперативного управления

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил передать здания ДВФУ в центре Владивостока Арбитражному суду, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе университета. Речь идет о зданиях по адресу Океанский проспект, 37 лит. 1 и ул. Октябрьская, 27 лит. Б.

Поручение полпреда № ЮТ-П8-2604 датируется 29 апреля 2016 года. Оно рассмотрено в установленном законом порядке.

"Распоряжением правительства РФ от 13.07.2016 № 1495-р здания по указанным адресам были исключены из перечня зданий, подлежащих продаже, - сообщили корреспонденту РИА VladNews в ДВФУ. - В отношении зданий Наблюдательным советом ДВФУ в апреле 2017 года рекомендовано Министерству образования и науки РФ принять отказ ДВФУ от права оперативного управления для последующей передачи Арбитражному суду Приморского края с отложением срока передачи на 1,5 года с момента издания соответствующего распоряжения Минобрнауки России. В адрес Минобрнауки России направлены пакеты документов для получения согласия на отказ от права оперативного управления.

Для размещения Учебно-научного музея ДВФУ готовятся помещения в корпусе ДВФУ, расположенном по ул. Пушкинская, 10. Переезд состоится через 1,5 года после выхода распоряжения Минобрнауки России об отказе от права оперативного управления на корпус, расположенный по Океанскому проспекту, 37".