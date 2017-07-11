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Общество

В Приморье «Почту России» наказали за несвоевременную выемку писем

Предприятие получило предупреждение по статье 14.1 КоАП РФ
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Арбитражный суд Приморья привлёк «Почту России» к административной ответственности в виде предупреждения по статье 14.1 КоАП РФ - за несвоевременную выемку писем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Данные сроки установлены «Нормативами частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции», утвержденными постановлением правительства РФ еще в 2006 году.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе «Почты России», «с работниками, осуществляющими выемку письменной корреспонденции из уличных почтовых ящиков, проведен дополнительный инструктаж».

- Отметим, по результатам планового систематического наблюдения Роскомнадзора по Приморскому краю в 1 квартале 2017 установленные контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции по внутриобластному потоку соблюдаются, и составляют 93,83%. Производственные службы Приморского филиала «Почты России»ежемесячно проводят внутренние проверки, направленные на исключение замедления пересылки корреспонденции. Нормативы частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции находятся на постоянном контроле начальников почтамтов, - отметил собеседник агентства.

По любым вопросам, связанным с обслуживанием, клиенты предприятия могут обратиться по телефону: (423) 222-33-12.

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