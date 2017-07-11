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Приморцам рассказали, что опасно есть

Список белорусских предприятий-нарушителей пополнился на 14 наименований
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Россельхознадзор Приморья рассказал о том, какие продукты белорусских комбинатов опасны для здоровья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Стало известно об очередных случаях выявления антибиотиков и потенциально опасных для здоровья человека микроорганизмов в продукции животного происхождения, поступающей с предприятий Белоруссии для реализации на территории РФ. В целях недопущения попадания такой продукции на территорию страны Россельхознадзор вынужден ввести с 11 июля 2017 года временные ограничения на поставки продукции со следующих белорусских предприятий:

1.филиал «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат Скидельский» (Гродненская область) – повторное выявление в мясе птицы остатков тилмикозина, энрофлоксацина, а также ципрофлоксацина;

2.ОАО «Александрийское» (Могилевская область) – повторное выявление в мясе птицы остатков энрофлоксацина;

3.ОАО «Молочный мир» (Гродненская область) – повторное выявление в сухой молочной сыворотке остатков линкомицина.

Режим усиленного контроля введен в отношении еще 11 белорусских предприятий. 

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