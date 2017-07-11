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Специалисты рассказали о пожарах во Владивостоке

Высокие здания - наиболее опасны для людей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

По статистике большинство пожаров происходит в жилом фонде, сообщает РИА VladNews. Характерными причинами пожара чаще всего являются: неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Здания повышенной этажности в силу своей специфики имеют большую степень потенциальной пожарной опасности. Пожарная опасность для людей, находящихся в этих зданиях, усиливается тем, что в отличие от малоэтажных домов затрудняется эвакуация, а также возрастает сложность борьбы с пожарами.

Для зданий повышенной этажности характерны быстрое развитие пожара по вертикали и большая сложность обеспечения эвакуации и спасательных работ. Продукты горения заполняют эвакуационные выходы, лифтовые шахты, лестничные клетки. За считанные минуты здание оказывается полностью задымлено, а нахождение людей в помещениях без средств защиты органов дыхания невозможно.

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Первореченского района Владивостока напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности в домах повышенной этажности.

Запрещается:

- закрывать стеклами или другими материалами жалюзи и воздушные зоны в незадымляемых лестничных клетках;

- хранить вещи в коридорах и в лестничных клетках, в том числе горючие и легковоспламеняемые жидкости и материалы;

- закрывать на замки двери поэтажных холлов, двери поэтажных тамбуров и лифтовых холлов, двери, ведущие на открытые зоны незадымляемых лестничных клеток

- разукомплектовывать краны внутреннего пожарного водопровода, системы противодымной вентиляции;

- демонтировать оборудование автоматических устройств обнаружения пожара и оповещения людей о пожаре, установленное в квартирах и поэтажных холлах;

- при пожаре пользоваться лифтами, т.к. при пожаре все лифты автоматически отключатся и лифтовые шахты могут быть задымлены.

- размещать автомашины на площадках возле зданий и подъездах к ним, необходимых для проезда и установки пожарных автомеханических лестниц.

При обнаружении каких-либо неисправностей противопожарного оборудования в доме нужно немедленно сообщить об этом в жилищную организацию, обслуживающую дом.

Действия в случае возникновения пожара:

- немедленно сообщите о пожаре в пожарную службу по телефону 01 или 101 с мобильного;

- о пожаре обязательно сообщите соседям и проживающим с вами рядом людям, покиньте место пожара и помогите эвакуироваться детям и маломобильным людям;

- не оставляете открытыми окна и двери;

- при эвакуации не пользуйтесь лифтом;

- при сильном задымлении покидайте место пожара пригнувшись к полу и закрывая лицо мокрой тканью;

- сообщите прибывшим сотрудникам пожарной охраны о месте пожара, об оставшихся на месте пожара людях, о наличии в помещении баллонов с газом, горючих жидкостях.

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