Специалисты рассказали о пожарах во Владивостоке

По статистике большинство пожаров происходит в жилом фонде, сообщает РИА VladNews. Характерными причинами пожара чаще всего являются: неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Здания повышенной этажности в силу своей специфики имеют большую степень потенциальной пожарной опасности. Пожарная опасность для людей, находящихся в этих зданиях, усиливается тем, что в отличие от малоэтажных домов затрудняется эвакуация, а также возрастает сложность борьбы с пожарами.
Для зданий повышенной этажности характерны быстрое развитие пожара по вертикали и большая сложность обеспечения эвакуации и спасательных работ. Продукты горения заполняют эвакуационные выходы, лифтовые шахты, лестничные клетки. За считанные минуты здание оказывается полностью задымлено, а нахождение людей в помещениях без средств защиты органов дыхания невозможно.
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Первореченского района Владивостока напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности в домах повышенной этажности.
Запрещается:
- закрывать стеклами или другими материалами жалюзи и воздушные зоны в незадымляемых лестничных клетках;
- хранить вещи в коридорах и в лестничных клетках, в том числе горючие и легковоспламеняемые жидкости и материалы;
- закрывать на замки двери поэтажных холлов, двери поэтажных тамбуров и лифтовых холлов, двери, ведущие на открытые зоны незадымляемых лестничных клеток
- разукомплектовывать краны внутреннего пожарного водопровода, системы противодымной вентиляции;
- демонтировать оборудование автоматических устройств обнаружения пожара и оповещения людей о пожаре, установленное в квартирах и поэтажных холлах;
- при пожаре пользоваться лифтами, т.к. при пожаре все лифты автоматически отключатся и лифтовые шахты могут быть задымлены.
- размещать автомашины на площадках возле зданий и подъездах к ним, необходимых для проезда и установки пожарных автомеханических лестниц.
При обнаружении каких-либо неисправностей противопожарного оборудования в доме нужно немедленно сообщить об этом в жилищную организацию, обслуживающую дом.
Действия в случае возникновения пожара:
- немедленно сообщите о пожаре в пожарную службу по телефону 01 или 101 с мобильного;
- о пожаре обязательно сообщите соседям и проживающим с вами рядом людям, покиньте место пожара и помогите эвакуироваться детям и маломобильным людям;
- не оставляете открытыми окна и двери;
- при эвакуации не пользуйтесь лифтом;
- при сильном задымлении покидайте место пожара пригнувшись к полу и закрывая лицо мокрой тканью;
- сообщите прибывшим сотрудникам пожарной охраны о месте пожара, об оставшихся на месте пожара людях, о наличии в помещении баллонов с газом, горючих жидкостях.