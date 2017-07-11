Завтра во Владивостоке обсудят вопрос доступности города для маломобильных групп населения

Круглый стол пройдет в бизнес-центре CITYHALL

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Завтра, 12 июля, в Центре развития предпринимательства Владивостока пройдет круглый стол на тему «Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Владивостокского городского округа». Его участники обсудят, насколько краевой центр сегодня удобен для проживания маломобильным группам населения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В повестке дня обсуждение следующих вопросов:

• государственная политика в области обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг;

• паспортизация доступности объектов в целях разработки мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;

• требования и порядок формирования мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

• обязательства организаций при обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;

• ответственность при уклонении от исполнения требований к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры;

• практические аспекты адаптации объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания культурно-досуговой, социальной инфраструктуры, существующие технические средства адаптации объектов торговли, бытового обслуживания и услуг;

• оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами, сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;

• формирование доступной среды в рамках реализации во Владивостоке муниципальной программы «Доступная среда» на 2014-2019 годы.

Участниками круглого стола станут:

- Любовь Дорофеева, начальник отдела по делам инвалидов департамента труда и социального развития Приморского края;

- Ирина Самусенко, заместитель начальника управления - начальник отдела реализации программных мероприятий управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока;

- Оксана Гоголева, заместитель начальника отдела реализации программных мероприятий управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока;

- Анатолий Воронцов, директор компании «Доступный город».

Круглый стол пройдет по адресу: Владивосток, ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр CITYHALL), 8 этаж, конференц-зал МКУ «Центр развития предпринимательства». Время проведения: 14:30 - 16:30.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте http://www.crpvl.ru/events.html