В четверг во Владивостоке стартует XIII шахматный фестиваль «Город у моря»

Завершатся соревнования 17 июля

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

В четверг, 13 июля, в театрально-концертном комплексе «Феско-холл» (ул. Верхнепортовая, 38) стартует XIII открытый шахматный фестиваль «Город у моря». Здесь состоится ряд детских турниров по быстрым шахматам и сёги (японские шахматы), а также турнир «А» для всех желающих. Организатором мероприятия выступает шахматная федерация Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Спортсмены фестиваля получат возможность не только сыграть в шахматы, - рассказал президент шахматной федерации Владивостока Андрей Степанов. - Для них будет организована культурная программа: экскурсии в Приморский океанариум и по Владивостоку, а также прогулка на катере».

В фестивале принимают участие около 200 спортсменов со всего Дальнего Востока и Москвы. Завершатся соревнования 17 июля. Расписание прилагается.