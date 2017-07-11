Татуировщики Дальнего Востока устроили слет

Первый тату-фестиваль прошел во Владивостоке

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Ценители тату-культуры организовали во Владивостоке фестиваль, который собрал сподвижников со всего региона. Мастера делятся не только идеями, но и секретами нательной живописи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.