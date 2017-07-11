Росгвардия конфисковала почти 700 литров алкоголя у гостей «Нашествия»

Безопасность на рок-фестивале обеспечивали более тысячи военных

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Сотрудники Росгвардии на рок-фестивале "Нашествие" в Тверской области изъяли из незаконного оборота 673 литра алкоголя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"С 7 по 9 июля мероприятие посетили около 200 тысяч человек, на парковках находилось более 15 тысяч автомобилей. За время фестиваля военнослужащими и сотрудниками Росгвардии было пресечено 47 административных правонарушений", - отметили в пресс-службе ведомства

Там добавили, что охрану порядка на 45 концертах фестиваля обеспечивали более тысячи военных и сотрудников Росгвардии.