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Администрация Владивостока приглашает садоводов и дачников принять участие в конкурсе

Стать участниками конкурса могут все желающие
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока приглашает горожан принять участие в конкурсе дачников и садоводов. Победителей выберут в четырёх номинациях: лучший цветовод, лучший овощевод, лучшее садовое некоммерческое товарищество и лучший садовый или дачный участок. Все призеры будут награждены ценными подарками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Стать участниками конкурса могут все желающие жители приморской столицы, кроме победителей прошлого года. Заявки принимаются в рабочее время в управлении по исполнению программ по поддержке населения (ул. Ильичева, 15, кабинеты № 9 и 48). При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией по городу Владивостоку и документ, подтверждающий право собственности или владения земельным участком.

За дополнительной информацией следует обращаться по телефонам: 261-42-02, 261-43-96 и 261-43-50. Заявки принимаются до 15 августа.

Победители и призеры во всех номинациях будут названы 3 сентября на празднике, посвящённом Дню садовода и огородника.

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