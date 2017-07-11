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Общество

Полимерные люки и решетки устанавливают на улицах Владивостока

С начала года на дорогах и тротуарах установлено порядка 180 новых люков и решеток
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Плановая работа по замене люков и ливневых решёток продолжается во всех районах Владивостока. С начала года на дорогах и тротуарах краевого центра установлено порядка 180 новых люков и решёток. 80% устанавливаемых конструкций – полимерные. Они не представляют интереса для «металлистов», поэтому открытых люков в столице Приморья становится меньше, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Ежедневно дорожные службы муниципального учреждения «Содержание городских территорий» устанавливают не только крышки люков и решёток системы ливневой канализации, но и меняют плиты перекрытия колодцев. Кроме того, ведётся работа по промывке системы ливневой канализации от иловых отложений, грунта и другого мусора.

Только за последнюю неделю ремонтные работы проведены по ул. Русской, по Университетскому проспекту в районе остановок «Вертодром» и «Кампус ДВФУ», ул. Анны Щетининой и другим. Произведена очистка лотков и коллекторов по улицам Выселковая, Маковского, Корабельной Набережной, Снеговой, Семирадского, по проспекту 100-летия Владивостока в районе домов 28д, 44а, 140г, 157. Проведён ремонт системы ливневой канализации по улицам Маковского и Фадеева.

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