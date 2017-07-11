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Настоящее лето пришло в Приморье в конце июня

Осадков в июне выпало больше среднего многолетнего количества
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Июнь в Приморье по температурному режиму оказался близким к климатической норме с неоднородным распределением осадков по территории края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Средняя месячная температура воздуха составила +13…+17 °C, на восточном побережье края +10…+12 °C, что около средних многолетних значений. Первая декада была холодной (аномалия температуры составила −0,5…−3,6 °C), во второй декаде температура повысилась до нормы, и в последней декаде месяца наблюдалась положительная аномалия на значительной территории до +1…+2 °C.

Температура воздуха ночью составляла +6…+11 °C, в отдельные ночи первой половины месяца и временами во второй его половине повышалась до +12…+17 °C. В первой пятидневке в восточных и местами в центральных районах Приморья в отдельные ночи было холодно: +2…+4 °C, на крайнем севере края отмечались заморозки. Днём воздух прогревался в начале месяца до +11…+16 °C, в дальнейшем наблюдались колебания температура воздуха от +17…+22 °C до +24…+29 °C. Жаркие дни с температурой воздуха до +30…+31 °C отмечались только в третьей декаде.

Осадков в июне выпало больше среднего многолетнего количества (117–192 мм) и около него (62–108 мм), в южных и западных районах края 35–68 мм, что составило 34–78 % от месячной нормы.

Сильные дожди в отдельных районах края с количеством 15–33 мм наблюдались в начале и в конце первой декады, середине месяца. Наиболее интенсивный дождь при обострении атмосферного фронта прошёл ночью и утром 25 июня в южной половине Приморья. На юге центральных районов и местами в западных районах (Анучино, Чугуевка, Тимирязевский) прошли очень сильные дожди с грозами, с количеством 50–76 мм менее, чем за 12 часов (ОЯ).

Из неблагоприятных явлений в крае в течение 8 дней усиливался ветер (15–20 м/с). Часто (18 дней) наблюдались грозы. На побережье в течение 23 дней отмечался туман.

Высокий (4) класс пожарной опасности по метеорологическим показателям наблюдался на севере восточных районов Приморья в первой декаде месяца. 

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